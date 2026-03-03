Bắt giữ đối tượng dùng hung khí tấn công cha mẹ vợ cũ

Theo thông tin ban đầu, tối 26/2/2026, sau khi nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị T.T.A.T. (SN 1997, trú tại thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa) liên quan đến những mâu thuẫn trước đó, Nguyễn Thành Phát đã có lời lẽ đe dọa.

Khoảng gần 23h cùng ngày, do bức xúc, Phát đã lấy một cây rựa tại nhà, điều khiển xe đạp điện đến thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa. Khi đến nơi, Phát dựng xe bên ngoài, đi vòng phía sau nhà rồi xông vào khu vực phòng ngủ của ông T. và bà L. (cha mẹ chị T.T.A.T.) đã dùng rựa tấn công hai nạn nhân trong đêm khuya, gây thương tích và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi gây án, Phát bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Thành Phát tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp Công an phường Phước Long và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp truy xét. Khoảng 10 giờ sau gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thành Phát khi đang lẩn trốn tại khu phố Sơn Giang 2, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Công an cũng tìm thấy hung khí mà Phát sử dụng để gây án, trên đường trốn đã vứt cách hiện trường khoảng 7 km.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân