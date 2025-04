VIDEO: Xe sang Range Rover dập nát khi đấu đầu xe khách

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Range Rover mang BKS 30H-168.xx và xe khách xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ ngày 29-4, trên tuyến quốc lộ 2 đoạn qua xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Lúc này, xe sang Range Rover BKS 30H-168.xx và xe khách do tránh xe máy đi cùng chiều xe Range Rover đã tông trực diện vào nhau.

Cú va chạm mạnh khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, một số người bị thương.

Tại hiện trường, xe ô tô Range Rover bị dập nát toàn bộ phần đầu, xe khách hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng liên quan đã có mặt điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe Range Rover dập nát sau vụ tai nạn. Ảnh: MXH



Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động