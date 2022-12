Video: Tiết lộ tình trạng của 'Cô gái ngực trần' tại World Cup 2022

Your browser does not support the video tag.

Noemi (trái) và bạn thân Milu cởi đồ sau trận chung kết World Cup. Nguồn: MXH

Lionel Messi và đồng đội đã đánh bại tuyển Pháp 4-2 trên chấm luân lưu để vô địch World Cup 2022 hôm 18/12, quá phấn khích nên 2 cổ động viên nữ của Argentina đã cởi phăng áo để ngực trần mừng tân vương.

Hai cô gái sau đó đã bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi sân Lusai. Sau khi xác minh, danh tính của họ thì được công bố là Noemi Gomez, người còn lại là bạn thân Milu Barbiie - đều mang quốc tịch Argentina.

Hành vi của 2 nữ cổ động viên Argentina có thể phải ngồi tù ở Qatar.



Hành vi trên được xem là vi phạm pháp luật ở Qatar, bởi nước này cấm phụ nữ mặc quần áo bó sát cơ thể hoặc mặc hở hang nơi công cộng.

Quy định nêu rõ, phụ nữ không phải người Qatar dù không cần mặc áo choàng nhưng quần áo của họ phải che được phần giữa và vai, đồng thời váy, đầm phải tối thiểu đến đầu gối.

...

Theo luật của nước chủ nhà World Cup 2022, người vi phạm quy định trên có thể bị phạt tù giam hoặc nhẹ cũng phải nộp phạt số tiền rất lớn.

Nhưng có vẻ 2 người đẹp nói trên đều đã an toàn khi cho biết, họ đã rời quốc gia vùng Vịnh.

“Chúng tôi đã rời Qatar và đang ở một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu” - người đẹp Noemi Gomez viết trên Instagram nhưng không nói rõ cụ thể ở nước nào. Hình ảnh mà người bạn thân Milu Barbiie đăng tải sau đó cho thấy có vẻ như họ đang ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Trong bài đăng mới nhất, người đẹp Noemi Gomez tiếp tục đưa hình ảnh cá nhân ‘bốc lửa’ kèm dòng chú thích “xin chào các nhà vô địch”. Trang cá nhân Instagram của cô cũng được đổi thành “Cô gái ngực trần”.

Noemi Gomez khoe ảnh cá nhân cho biết đã rời Qatar.



Tài khoản cá nhân của Noemi và Milu hiện đều có hơn 100.000 người theo dõi nhờ “nổi tiếng” trên khán đài sân Lusail ở Qatar.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo GD&TĐ