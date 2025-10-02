VIDEO: Tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin vẫn bị đánh liên tiếp vào người

Ngày 2-10, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng vật giống thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An khiến dư luận phẫn nộ.

Video ghi lại diễn biết tài xế xe buýt bị đánh dã man

Video dài 32 giây ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật giống thắt lưng đánh tới tấp một người đàn ông đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt, gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Mặc dù nạn nhân quỳ lạy, van xin nhưng vẫn bị đánh liên tiếp.

Sau khi xem video, hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bất bình trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của người đàn ông. Nhiều ý kiến cũng mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh để bảo vệ danh dự, sức khỏe cho tài xế và răn đe những hành vi bạo lực tương tự.

...

Theo đại diện hãng xe buýt T.T. ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, xác nhận nạn nhân trong clip là ông B., tài xế của công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 1-10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ TP Vinh cũ đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí. Khi xe đến nơi, người đàn ông bất ngờ lao lên xe tấn công ông B.. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được.

Mặc dù quỳ lạy vạn xin nhưng tài xế xe buýt vẫn bị đánh dã man. Ảnh: T. Kỳ



Người này sau đó còn kéo tài xế B. xuống đường, bắt quỳ rồi rút thắt lưng đánh liên tiếp. Tài xế B. đã được công ty cho nghỉ để đi khám sức khỏe. Phía công ty cũng đã báo cáo vụ việc tới Công an xã Tân Kỳ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động