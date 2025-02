VIDEO: Người phụ nữ lái ôtô chạy ngược chiều trên đường dẫn cao tốc

Sáng 5-2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế điều khiển ôtô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt.

VIDEO người phụ nữ điều khiển xe ôtô đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc. Nguồn: MXH

Theo đó, hồi 8 giờ 54 phút ngày 4-2, tại Km405 trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt (khu vực nút giao Quỳnh Lưu, Nghệ An), bà V.T.T.H. (SN 1982, trú tại Nghệ An) điều khiển ôtô BKS 37K- 244.xx đi ngược chiều.

Trình bày với CSGT, bà H. cho biết do bản thân không biết đường và đi theo bản đồ chỉ dẫn (Google map) nên đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản xử phạt nữ tài xế H. với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, vào chiều 30-1, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt nữ tài xế điều khiển ôtô mang BKS 14C- 366.xx, đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

