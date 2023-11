VIDEO: Lao xe máy vào tổ CSGT kiểm tra nồng độ cồn, 1 đại úy bị thương

Sáng 5-11, tin từ Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền một thanh niên lao xe máy vào tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ khiến 1 người bị thương.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh 2 thanh niên đi trên xe máy lao vào tổ CSGT làm nhiệm vụ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 55 ngày 4-11, Tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội CSGT-TT Công an huyện Như Thanh khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông tại Km112+300 tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đã phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 36AC-025.xx không đội mũ bảo hiểm.

...

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, tuy nhiên người điều khiển xe máy là Lê Minh Phong (SN 2005; ngụ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh; chở theo Nguyễn Hữu Tr., SN 1996, ngụ cùng xã Yên Thọ) đã không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà rồ ga tông thẳng vào tổ công tác.

Hình ảnh chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển lao vào tổ công tác. Ảnh cắt từ clip

Hậu quả, đại úy Lê Xuân Linh, công tác tại Đội CSGT-TT Công an huyện Như Thanh, bị thương, ngã xuống đất, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm và đưa cả 2 thanh niên về trụ sở Công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, lập biên bản quả tang và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Như Thanh xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động