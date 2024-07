VIDEO: Hạ viện Ấn Độ mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 22-7, trước khi Quốc hội Ấn Độ bắt đầu phiên họp về ngân sách, Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, ngài Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, ngài Om Birla đã đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Tổng thống - Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, ngài Jagdeep Dhankhar đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp màn hình

Trong thông điệp của mình, lãnh đạo nghị viện Ấn Độ nói: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo với Hạ viện rằng Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần ngày 19-7-2024 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và nhận được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Trước đó, Ngài đã giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và rất nhiều chức vụ quan trọng khác của đất nước".

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự tiến bộ và phát triển của việt Nam nhiều thập kỷ và đã đóng góp cho tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ngài đã tới thăm Ấn Độ vào năm 2013 trong chuyến thăm cấp nhà nước. Tôi cũng có dịp hội kiến Ngài trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn Hạ viện do tôi dẫn đầu vào năm 2022. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng dành cho người đã khuất. Hôm nay Hạ viện cũng bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút đau buồn này.

Your browser does not support the video tag.

Video clip: Hạ viện Ấn Độ mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ Việt Nam, tới lãnh đạo và những người bạn thân thiết của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

...

Xin hãy dành giây phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính với một tâm hồn vĩ đại đã mãi mãi ra đi"- Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, ngài Om Birla nói.

Tại Hạ viện, các nghị sĩ đã dành phút mặc niệm sau khi Chủ tịch Hạ viện đọc thông điệp.

Một số hình ảnh:

Hạ viện Ấn Độ mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, ngài Om Birla (trái) mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hạ viện Ấn Độ mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hạ viện Ấn Độ mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động