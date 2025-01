VIDEO: Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng được 2 người dìu rời toà

Sáng nay 16-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng được dìu khỏi phòng xét xử



Trong vụ án này, các bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ; và Nguyễn Hồng Giang, cựu vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ (TTCP) bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Mai Tiến Dũng được 2 người dìu ra khỏi phòng xét xử

Có 6 người bị cáo buộc phạm tội "Nhận hối lộ" gồm: Trần Đức Quận, cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Hiệp, cựu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khanh, cựu phó cục trưởng Cục II, TTCP; Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính TTCP; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên TTCP; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu thanh tra viên chính TTCP. Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động sáng 16-1, bị cáo Mai Tiến Dũng được tại ngoại, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt, có 2 người dìu đến tòa. Sau khi kết thúc buổi làm việc buổi sáng, ông Mai Tiến Dũng đi lại khó khăn, được 2 người dìu từ trên phòng xét xử xuống xe ôtô để ra về.

Tại phần thủ tục tại phiên toà, khi đứng dậy trình bày, bị cáo Mai Tiến Dũng cần 2 người dìu để đứng lên, tay run, giọng yếu, đứt quãng. Một luật sư của cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết thân chủ của ông đang nằm viện nội trú điều trị do bị hội chứng tiền đình di chứng nhồi máu não, sức khỏe rất yếu. Do đó, ông này đề nghị tòa cho bị cáo Mai Tiến Dũng được ngồi hoặc vào phòng y tế ở những phần khai báo không liên quan.

Trước đề nghị nêu trên, chủ tọa phiên tòa cho biết Tòa đã bố trí bộ phận y tế, nếu các bị cáo cần hỗ trợ thì có ý kiến. Trong quá trình đọc cáo trạng, bị cáo Mai Tiến Dũng được HĐXX cho phép ngồi nghe.

Trong vụ án này bị cáo Mai Tiến Dũng bị cáo buộc đã bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định pháp luật. Sau đó, bị can Mai Tiến Dũng được Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.

