Vì sao thu ngân sách qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh?

Theo báo cáo của Chi cục Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), tình hình, kết quả hoạt động thương mại biên giới 6 tháng đầu năm phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 75.133 lượt (tăng 11,98 % so với cùng kỳ năm 2023), trong đó phương tiện vận tải xuất cảnh là 39.617 lượt (tăng 21,72% so với cùng kỳ năm 2023) và phương tiện vận tải nhập cảnh là 35.516 lượt (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023).

Tổng kim ngạch XNK đạt triệu 173,88 triệu USD, giảm 24,79% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tờ khai hàng hóa đã làm thủ tục XNK: 4.684 tờ khai, giảm 5,75% so cùng kỳ năm 2023. Tổng số tờ khai hàng quá cảnh đã làm thủ tục: 1.248 tờ khai, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan: 303 doanh nghiệp, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Đặc biệt, tính đến ngày 30/6/2024, số thu NSNN là 129,48 tỷ đồng, đạt 23,5% so với chỉ tiêu được giao 550 tỷ đồng và giảm 66,76% so cùng kỳ năm 2023.

Được biết, tình trạng đìu hiu tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuất hiện từ tháng 8/2023. Nguyên nhân là do tuyến đường lên cửa khẩu thường xảy ra sạt lở, dự án thi công mở rộng Quốc lộ 8A chậm tiến độ khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách mới của Lào có nhiều điểm mới gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng như nhập khẩu hàng hóa từ Lào về Việt Nam.

"Ở phía Lào, một số trạm cân bị hạn chế về trọng tải. Bên Việt Nam đúng quy định của đăng kiểm là 33 - 35 tấn, còn Lào hạn chế còn dưới 25 tấn. Do vậy lượng xe chay qua bị giảm", anh Nguyễn Quân, đại diện một doanh nghiệp vận tải qua cửa khẩu Cầu Treo cho biết.

Bãi tập kết, hạ tải và đậu xe thi công chậm trễ.





Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó Chi cục Hải Quan Cầu Treo cho biết, tính hết 6 tháng đầu năm 2024, số thu NSNN là 129,48 tỷ đồng, đạt 23,5% so với chỉ tiêu được giao 550 tỷ đồng và giảm 66,76% so cùng kỳ năm 2023. Đây là một con số đáng buồn bởi nhiều nguyên nhân.

Hoạt động giao thương qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn chịu sự chi phối bởi tình hình kinh tế khó khăn của nước bạn Lào. Tỉ giá đồng Kíp hiện đang trượt giá mạnh khiến cho hoạt động xuất khẩu sang Lào giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm nữa, Lào thắt chặt hoạt động vận tải, tăng cường kiểm tra phương tiện cũng làm ảnh hưởng đến lượng xe xuất cảnh và hàng hóa xuất khẩu.

"Thực tế Hải Quan Cầu Treo hỗ trợ các doanh nghiệp hết khả năng, tỉnh cũng chỉ đạo không thu phí hạ tầng, Hải quan làm dịch vụ công trực tuyến 24/7 nên rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh bạn cũng đã có hội nghị cấp cao để tháo gỡ khó khăn vướng mắc", ông Sơn thông tin.

Cũng theo vị này, vấn đề tải trọng giữa nước bạn Lào còn nhiều bất cập không đồng nhất từ đó dẫn đến các doanh nghiệp vận tải chở hàng hóa từ nước bạn vào Việt Nam không mặn mà đi theo tuyến cửa khẩu Cầu Treo mà quay sang Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Trị) cho dù quãng đường di chuyển xa hơn.

Còn theo Đại úy Lê Thanh Đại, Phó trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, nguyên nhân chính dẫn đến lượng người và phương tiện qua biên giới giảm là vấn đề giao thông, hạ tầng. Tại nước bạn Lào có đoạn Đèo Đất bị sạt lở từ tháng 8/2023 đến nay chưa khắc phục xong và việc thi công Quốc lộ 8A đoạn lên cửa khẩu chậm nên dẫn đến phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn.

Tác giả: Hồ Thắng – Quốc Hoàn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn