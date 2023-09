Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 8A, đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị tê liệt

Lật thuyền, 2 người may mắn được cứu sống Vào lúc 20 giờ ngày 26-9, trong lúc ông Võ Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Trang (cùng SN 1974, ngụ xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền đi bắt chim trên sông Ngàn Sâu đoạn giáp ranh giữa xã Hương Giang và Hương Thủy, không may bị lật thuyền khiến cả hai cùng chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi xuống địa phận xã Hương Thủy. Phát hiện vụ việc, người dân xã Hương Thủy đã kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng cứu 2 người lên bờ an toàn.