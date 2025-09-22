Vì sao Nghệ An tạm dừng triển khai vận động xã hội hóa giáo dục?

Chưa thực hiện vận động xã hội hóa

Câu chuyện tạm dừng việc vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục ở các trường học tại Nghệ An đang được dư luận hết sức quan tâm. Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn cho biết, liên quan tới vấn đề thu, chi trong năm học 2025 - 2026, từ đầu năm học tới nay Sở quan tâm, chỉ đạo sát và quán triệt cụ thể tới từng cấp, bậc học và địa phương.

Trong nhiều nội dung chỉ đạo của Sở thì có nội dung liên quan chỉ đạo chưa thực hiện triển khai việc vận động tài trợ xã hội hóa giáo dục ở các trường học trên địa bàn do nhiều lý do. Cụ thể, đây là năm học mới có nhiều biến động, đặc biệt là việc các địa phương triển khai và chính thức đi vào hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Ngành giáo dục Nghệ An yêu cầu các trường công lập chưa thực hiện việc triển khai vận động tài trợ giáo dục

Ngành giáo dục cũng đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt, bảo đảm hiệu năng, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp. Sau sáp nhập, hiện Nghệ An vẫn đang triển khai việc đánh giá, rà soát lại cơ sở vật chất các trường học, nội dung này được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Sau khi có kết quả sẽ có những đánh giá, điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất cụ thể cho các địa phương, trường học tại địa bàn, đảm bảo điều kiện việc dạy học được thực hiện một cách tốt nhất.

“Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường, bậc học thuộc địa phương quản lý, tạm dừng việc vận động tài trợ giáo dục, đối với các đơn vị trực thuộc, Sở cũng đã có chỉ đạo rốt ráo. Yêu cầu các địa phương chưa phê duyệt các kế hoạch vận động tài trợ giáo dục cho đến khi có chỉ đạo mới. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - ông Nguyễn Trọng Hoàn nhấn mạnh.

Các khoản thu chi đảm bảo công khai, minh bạch

Về các khoản thu, chi năm học mới 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện. Từ năm học này, thực hiện Nghị định 238 của Chính phủ, học sinh trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được miễn học phí.

Ngoài các khoản thu theo quy định, một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường chỉ được phép thu trên cơ sở căn cứ nhu cầu của học sinh và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, tình hình thực tế tại đơn vị.

Các khoản thu dịch vụ gồm có: dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục; tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; các chương trình, hoạt động giáo dục tăng cường và các dịch vụ phục vụ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo nêu rõ các khoản thu, chi năm học mới đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Với các khoản thu - chi theo hình thức tự nguyện, có 3 khoản thu gồm tài trợ cho các cơ sở giáo dục (khoản thu xã hội hóa), kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và Quỹ đoàn, Quỹ đội.

Liên quan đến các khoản thu trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thông báo đầy đủ đến từng phụ huynh học sinh bằng văn bản hoặc niêm yết công khai tại đơn vị hoặc bằng các hình thức khác. Như việc ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu, đối tượng và mục đích sử dụng, nội dung chi...

Trong quá trình triển khai, cần thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm. Một số học sinh thuộc diện gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn khuyến khích các nhà trường có chế độ miễn, giảm.

