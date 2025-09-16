Hot girl Ly Meo bị truy nã vì liên quan đến đường dây ma túy

Lê Phạm Hiểu Ly. Ảnh: Công an TPHCM cung cấp

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Ly Meo, 24 tuổi, thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Được biết, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.

Trước đó, ngày 16/8/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội: mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an thu giữ 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Theo quyết định truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương trước đây), TP HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân gần nhất.

