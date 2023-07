Vì sao giá cát Hà Tĩnh cao gấp nhiều lần Quảng Bình và Nghệ An?

Tin Hà Tĩnh

Giá cát xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh cao gấp nhiều lần Quảng Bình và Nghệ An được tư lệnh ngành TNMT lý giải do giá đấu mỏ cao và do quản lý Nhà nước quá chặt.