VFF siết chặt tổ chức, kiên quyết phòng chống dàn xếp tỉ số trận cuối V.League 2024/25

Ngày 8/5/2025, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các CLB tham dự giải, Ban Trọng tài LĐBĐVN và lực lượng giám sát, trọng tài, chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25.

Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định với tính cạnh tranh cao, Thường trực BCH LĐBĐVN yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức và chuyên môn để góp phần tạo nên một mùa giải thành công, công bằng, minh bạch.

Kết quả thi đấu vòng 21 V.League 2024/25.





Theo đó, Công ty VPF cần tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá sát sao tình hình từng lượt trận, kịp thời chỉ đạo bằng văn bản tới các thành viên tham dự giải về công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn, y tế theo đúng quy định của Điều lệ giải và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Lực lượng giám sát và trọng tài phải phát huy tối đa vai trò, điều hành các trận đấu một cách công tâm, đúng Luật, xử lý nghiêm các hành vi phi thể thao. Tổ trọng tài tại các trận đấu có áp dụng công nghệ VAR cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các quyết định chính xác và thuyết phục.

Bên cạnh đó, lãnh đạo và ban huấn luyện các câu lạc bộ được yêu cầu chú trọng công tác giáo dục cầu thủ về đạo đức thi đấu, ý thức chuyên nghiệp và trách nhiệm với người hâm mộ.

Các đội bóng cần chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức giải và kiên quyết phòng, chống hành vi tiêu cực, dàn xếp tỉ số.

Ban Tổ chức các trận đấu phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, y tế cho các trận đấu, đội khách và cổ động viên đội khách; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cổ động viên, kiên quyết ngăn chặn những hành vi quá khích gây mất trật tự và có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn trận đấu.

Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, Thường trực BCH VFF yêu cầu Công ty VPF và các thành viên tham dự Giải phối hợp triển khai thực hiện các chỉ đạo nêu trên để góp phần vào thành công chung của các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn/