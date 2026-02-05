Va chạm với xe tải, người phụ nữ đi xe máy t.ử v.o.n.g

Khoảng 15h ngày 5/2, xe ô tô tải mang BKS 38H - 012.16 di chuyển trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ xã Thạch Hà đi phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Khi tới khu vực ngã tư giao đường Lý Tự với đường Lý Nhật Quang (xã Thạch Hà) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38N3 - 0413 chở 2 người di chuyển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, trong đó, người phụ nữ bị chấn thương nặng, dẫn tới tử vong, còn người đàn ông bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

