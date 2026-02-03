Va chạm với xe máy cày chở gỗ, 2 chị em ruột tử vong thương tâm

Sáng 3/2, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hương Lâm (phường Phong Thái, TP Huế) đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình có 2 học sinh tử vong thương tâm sau vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 2 chị em tử vong.



Trước đó, vào chiều 2/2, anh Lê Văn Sinh (SN 1995, trú tại phường Phong Thái, TP Huế) điều khiển xe máy cày chở gỗ keo tràm lưu thông trên tỉnh lộ 17B. Khi đến địa phận phường Phong Thái, xe máy cày do anh Sinh điều khiển xảy ra va chạm với xe máy do N.T.N.L (SN 1998, trú phường Phong Thái) điều khiển chở theo 2 chị em L.T.P.U (SN 2016, học sinh lớp 4) và L.T.P.C (SN 2018, học sinh lớp 2, cùng học Trường Tiểu học Hương Lâm).

...

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân đi trên xe máy bị thương được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu nhưng 2 chị em L.T.P.U và L.T.P.C do bị thương nặng nên tử vong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT thương tâm này.

Cô giáo Trần Thị Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm cho biết, hoàn cảnh gia đình em L.T.P.U và L.T.P.C khó khăn, cha mẹ đều là công nhân. Vì vậy sau vụ tai nạn thương tâm, nhà trường đã kêu gọi các giáo viên ủng hộ, chia sẻ khó khăn với gia đình 2 học sinh này.



Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn