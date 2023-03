Va chạm với tàu hỏa tuyến Hải Phòng - Hà Nội, người đàn ông tử vong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 12/3, ông N.V.N (SN 1950), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe máy theo hướng Phú An - Lai Cách. Khi đến điểm giao cắt đường sắt với đường tỉnh 394 thuộc thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng thì va chạm với tàu khách chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hậu quả vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ bắn ra đường. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ va chạm, vị trí giao cắt có đèn cảnh báo và có chắn barie.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

