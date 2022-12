Hà Tĩnh: Mỏ đất Như Nam… nỗi bất an của người dân

Theo người dân, dàn xe trọng tải lớn chở đất này xuất phát từ điểm khai thác đất ở khu vực Rú Ná, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 281, khiến nhiều đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Mỏ đất này do Công ty TNHH Như Nam vận hành khai thác (Đ/c: Khối 7, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Cầu Chợ Đàng có tải trọng 10 tấn, nhưng hàng ngày phải "cõng" hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông.



Nhìn về "binh đoàn" xe tải đang vận hành nối đuôi nhau, ông Nguyễn Văn V. – thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, bức xúc: “Đường này vừa được Nhà nước tu sửa nhưng do xe tải trọng lớn chở đất lưu thông đêm ngày đã làm nhiều đoạn bị hỏng nặng. Trời mưa gây sình lầy, trời nắng bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý…”.

Đại công trường mỏ đất Như Nam.



Ngày 27/12, có mặt tại khu vực Rú Ná, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), phóng viên Khoa học & Đời sống ghi nhận một bầu không khí lao động vô cùng hối hả, tập nập. Trên đỉnh núi có 2 chiếc máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất, tại chân mỏ có hàng chục lượt xe tải lớn xếp hàng nối đuôi nhau ra vào mỏ đất Như Nam để “ăn hàng”.

Tuyến đường Quốc lộ 281 bị xe tải chở đất từ mỏ Như Nam cày nát, nham nhở...



Theo ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 281 đoạn chạy qua thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, nhiều điểm đường đã bị gãy gập, sụt lún, trồi lên tạo thành những sống trâu, ổ gà, ổ voi lớn trên mặt đường. Có nhiều nơi thảm nhựa Carboncor nền đường bị bánh xe tải trọng lớn cày xới lên từng mảng, làm lộ những cục đá nằm lăn lóc. Nghiêm trọng hơn, cầu Chợ Đàng có thiết kế chịu tải trọng 10 tấn, nhưng giờ đây nó đang phải “oằn mình” cõng hàng trăm lượt xe chở đất có trọng tải lớn mỗi ngày.

... Người dân "thót tim" khi đi qua những hung thần.



Điều đáng nói, đây là tuyến đường huyết mạch nên có nhiều người dân, học sinh lưu thông, tuy nhiên xe chở đất tải trọng lớn chạy nhanh, lấn đường, làm đất rơi vãi… đe doạ tính mạng người tham gia giao thông. “Nếu tình trạng này không được xử lý, cầu Chợ Đàng sẽ có ngày sập, vì xe tải quá nặng trong khi cầu thì quá yếu. Chúng tôi chịu hết nỗi tình cảnh này rồi…”. Một người dân bức xúc.

Cầu Chợ Đàng phải "oằn mình" gánh xe trọng tải lớn.



Trao đổi với PV, ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, cho biết: “Đoạn đường này vừa được tỉnh tu sửa năm ngoái, sau khi ghi nhận sự việc chúng tôi đã báo cáo lên huyện để tìm phương án xử lý. Họp Hội đồng Nhân dân cấp huyện tôi sẽ tiếp tục ý kiến về vấn đề này…”.

Người dân "nín thở" khi chứng kiến "binh đoàn" xe tải chở đất lưu thông qua cầu Chợ Đàng.



Chia sẻ về vụ việc trên, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ, cho biết: “Nói là Quốc lộ nhưng do chật hẹp nên tuyến đường này do Đội quản lý. Tới đây, tôi sẽ tăng cường cho cán bộ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này….”.

Tình trạng xe chở đất trọng tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 281 đoạn qua thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng đã gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân, nguy cơ mất an toàn giao thông. Giờ đây, người dân đang thiết tha, mong muốn các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện Đức Thọ vào cuộc quyết liệt, xử lý vụ việc một cách có hiệu quả./.

Tác giả: Trần Quốc - Minh Hà

Nguồn tin: doisong.trithuccuocsong.vn