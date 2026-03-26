U23 Trung Quốc hòa nhọc nhằn Thái Lan trong trận cầu đầy bạo lực và sai lầm phòng ngự

Trận hòa 2-2 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tại giải CFA Team China 2026 diễn ra tối 25/3 tại Tây An đang hứng chịu làn sóng phê phán dữ dội. Dù lội ngược dòng để giữ lại một điểm, đội chủ nhà bị chỉ trích vì lối chơi tiêu cực, thiếu bản sắc chiến thuật và các hành vi thiếu kiềm chế trên sân cỏ.

U23 Trung Quốc có nhiều hành vi thô bạo.





Hỗn loạn trong thời gian bù giờ

Vấn đề nghiêm trọng nhất của trận đấu nằm ở tinh thần thi đấu thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ chủ nhà. Càng về cuối trận, sự nóng nảy càng gia tăng, dẫn đến màn xô xát hỗn loạn giữa cầu thủ hai đội trong thời gian bù giờ. Hậu quả, trọng tài đã phải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Xuan Zhijian (Trung Quốc) và Osama (Thái Lan).

Phóng viên Song Chengliang nhận định gay gắt rằng đây không còn là một trận giao hữu đúng nghĩa. Thay vào đó, nó giống một cuộc đấu thể lực thiếu kiểm soát hơn là một trận bóng đá chuyên nghiệp của những tài năng trẻ.

Lỗ hổng hệ thống và sai lầm cá nhân

Về mặt chuyên môn, đội bóng của huấn luyện viên Antonio đã có một khởi đầu tệ hại ngay tại Tây An. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn và sự thiếu tập trung cần thiết. Sai lầm cá nhân của cầu thủ Bao Shimeng đã trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến U23 Trung Quốc bị đối thủ dẫn trước 2-0.

Theo đánh giá từ trang Sohu, đội hình trẻ này thi đấu rời rạc và không có dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Đội bóng trở nên bị động hoàn toàn khi tiền đạo Wang Bohao gặp chấn thương, trong khi băng ghế dự bị không có phương án dự phòng hiệu quả để thay đổi cục diện.

Sự khởi sắc muộn màng

Dù có sự cải thiện trong hiệp hai với hai bàn thắng của Xiang Yuwang và Li Xinxiang để giữ lại một trận hòa nhọc nhằn, nhưng màn trình diễn này vẫn không thuyết phục được giới chuyên môn. Phóng viên Xiao Nan nhận xét rằng các pha lập công chỉ xuất phát từ những khoảnh khắc cá nhân đơn lẻ thay vì kết quả của một lối chơi tập thể bài bản và có tính toán.

Làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và các blogger thể thao khẳng định rằng việc sử dụng cầu thủ trẻ không thể là lý do bào chữa cho một lối đá thiếu ý tưởng và thô bạo. Hiện tại, năng lực cầm quân của ông Antonio đang bị nghi ngờ nghiêm trọng trong việc xây dựng kỷ luật và bản sắc cho lứa cầu thủ hướng tới mục tiêu Olympic và ASIAD.

Tác giả: Phố Hội



Nguồn tin: baodanang.vn

