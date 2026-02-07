Chấn thương cản bước cầu thủ U23 lên tuyển quốc gia

Minh Phúc (trái) và Đình Bắc đều gặp chấn thương nhẹ sau vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 (ẢNH: TED TRẦN)



Giữa tuần qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi hậu vệ Phạm Minh Phúc phải rời sân bằng cáng, khi đang cùng CLB CAHN thi đấu tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026. Cũng trong trận đấu này, một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc do dính chấn thương nên không được HLV Mano Polking cho thi đấu. May mắn khi Minh Phúc và Đình Bắc đều không gặp vấn đề nghiêm trọng và ngày hôm sau đã ra sân tập nhẹ trở lại.

Nhưng đây cũng là lời cảnh báo tiếp theo cho các tuyển thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ chiến tích tại vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026. Bởi trước đó, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã phải trải qua ca phẫu thuật nối lại dây chằng, mất khoảng 7-9 tháng mới có thể trở lại thi đấu.

Điều đáng nói, Thái Sơn chỉ thi đấu đúng 15 phút khi trở lại V-League rồi gặp tai nạn dù không va chạm với ai.

Trước Hiểu Minh và Thái Sơn, trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, tiền vệ Nguyễn Văn Trường cùng tiền đạo Bùi Vĩ Hào đành lỡ hẹn sân chơi châu lục với lý do tương tự.

Trong đó, Vĩ Hào để lại tiếc nuối nhất vì anh đang là thành viên của đội tuyển quốc gia, đã trải qua hơn 6 tháng tập phục hồi nhưng tái phát chấn thương đúng thời điểm HLV Kim Sang-sik chốt danh sách. Văn Trường sắp trải qua tháng thứ 3 tập vật lý trị liệu sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước.

Chắc chắn Hiểu Minh, Thái Sơn và Văn Trường không kịp bình phục cho đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3. Bên cạnh đó, một số tuyển thủ U23 khác vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi V-League 2025-2026 sẽ thi đấu vòng 13 vào cuối tuần này rồi mới được nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Đình Bắc, Minh Phúc và Phạm Lý Đức sẽ phải tập luyện và thi đấu tại AFC Champions League Two cùng CLB chủ quản xuyên tết.

Thành công của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã mang đến cho HLV Kim Sang-sik những tín hiệu tích cực. Nhiều gương mặt trẻ đầy tiềm năng và giàu khát khao cống hiến được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào đội tuyển quốc gia trong giai đoạn chuyển giao.

Nhưng việc liên tục “cày ải” và gần như không có quãng nghỉ cần thiết để tái tạo năng lượng khiến họ có nguy cơ bị quá tải, dẫn đến chấn thương.

Hệ quả là lộ trình phát triển của nhiều tuyển thủ U23 bị gián đoạn và lỡ cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, kế hoạch trẻ hóa của HLV Kim Sang-sik phần nào bị chững lại, đồng thời gây xáo trộn về nhân sự cho trận gặp Malaysia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng cộng sự vẫn tiếp tục tìm kiếm những gương mặt thay thế phù hợp. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho những nhân tố mới, song cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng hòa nhập, bởi các trụ cột U23 đã có quãng thời gian dài tập luyện và thấm nhuần triết lý bóng đá của HLV Kim Sang-sik.

Tác giả: HỮU THÀNH

Nguồn tin: Báo SGGP