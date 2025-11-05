Tuyển thủ Việt Nam suýt cắn lưỡi trên sân Hà Tĩnh

Khoảnh khắc Đinh Quang Kiệt mất ý thức và suýt cắn lưỡi - Ảnh: XUÂN THỦY

Tình huống nguy cấp diễn ra ở phút 65, Đinh Quang Kiệt nhảy lên tranh chấp cùng Viktor Lê bên phía CLB Hà Tĩnh. Anh vung phần trán trúng đầu Viktor Lê rất mạnh.

Trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai choáng váng và "rơi tự do" xuống đất. Trong tích tắc, anh nằm yên, bất động khiến trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải và các cầu thủ lao tới xem tình hình.

Trọng tài chính xem xét một hồi, cầu thủ cao 1m96 mới tỉnh táo. May mắn, anh chưa cắn lưỡi.

Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, Quang Kiệt ra sân nhưng lại xin tiếp tục thi đấu. Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành liên tục kiểm tra khả năng phản xạ của anh trước khi cho vào sân.

Quang Kiệt sau đó chơi hết trận nhưng không thể mang về điểm số cho Hoàng Anh Gia Lai. Anh để Joseph Onoja vượt qua, rồi Gia Bảo phạm lỗi đối thủ trong vòng cấm địa.

Ngoại binh Charles Atshimene sút phạt đền thành công ở phút 88, ấn định chiến thắng cho CLB Hà Tĩnh.

... Quang Kiệt sau đó trở lại mạnh mẽ và chơi hết trận - Ảnh: XUÂN THỦY



Sau trận đấu, Quang Kiệt không hài lòng với kết quả thua 0-1.

"Chúng tôi đã mắc sai lầm cá nhân nên phải rút kinh nghiệm. Cả đội đã nỗ lực chơi tốt nhưng khi tập thể không có kết quả thì màn trình diễn của tôi cũng không tốt. Sức khỏe của tôi đã tạm thời ổn định, không gặp vấn đề. Chúng tôi sẽ làm lại", anh nói.

Trước cú va chạm trên sân Hà Tĩnh, Đinh Quang Kiệt "mất ý thức tạm thời" ở sân Pleiku trong chiến thắng 2-1 trước Thể Công - Viettel.

Anh va chạm với thủ môn đội nhà khi phòng thủ và cũng phải nhờ chăm sóc y tế. Quang Kiệt sinh năm 2007 ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Anh lên tuyển Việt Nam tháng 9-2025.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ