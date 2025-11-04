Hoàng Anh Gia Lai nhận kết quả sốc trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Vòng 10 V-League 2025/26, Hoàng Anh Gia Lai làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với quyết tâm bỏ túi trọn 3 điểm để cải thiện thứ hạng sau chuỗi trận không như ý.

Cả hai đội nhập cuộc với thái độ dè chừng, ưu tiên sự chắc chắn trong lối chơi dù đều mang trong mình quyết tâm giành trọn điểm số.

Phút thứ 11, thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh phải mất tới 3 nhịp mới có thể khống chế và ôm gọn trái bóng sau pha treo bóng hiểm hóc của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vào khu vực cấm địa.

Phút thứ 30, đội khách tiếp tục uy hiếp khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàng Anh Gia Lai tổ chức pha lên bóng đầy ý đồ ở cánh trái, tạo cơ hội dứt điểm nguy hiểm, tuy nhiên thủ môn Thanh Tùng đã hóa giải thành công.

Cuối hiệp một, đội khách nỗ lực ép sân và cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Tĩnh vẫn thi đấu rất tỉnh táo và chưa để lộ bất cứ một kẽ hở nào.

Bước sang hiệp hai, Hà Tĩnh vừa tổ chức một pha tấn công đầy nguy hiểm ở phút thứ 53 nhưng hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai đã kịp thời đọc tình huống và cắt bóng chính xác.

Thủ môn Trung Kiên đã phản xạ xuất sắc, cản phá thành công cú dứt điểm cận thành đầy uy lực của cầu thủ chủ nhà Hà Tĩnh ở phút thứ 70.

Tới phút thứ 86, một cầu thủ Hà Tĩnh bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài check VAR và chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm phạt đền, ngoại binh Charles đã không mắc một sai lầm nào để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước 1-0.

Cuối trận, Hoàng Anh Gia Lai vùng lên mạnh mẽ nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng gỡ hòa qua đó trắng tay rời sân của đối thủ.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn