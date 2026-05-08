Tuyên án tử hình Hoài DJ

Ngày 7-5, TAND TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hoài (SN 1992, còn gọi là Hoài DJ) cùng các đồng phạm trong đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Tổng khối lượng chất cấm bị truy tố trong vụ án lên đến hơn 108 kg.

Bản án nghiêm khắc

Sau thời gian nghị án và xét xử, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài về 3 tội danh: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, Hoài phải chịu trách nhiệm chính về khối lượng ma túy lớn được đưa ra thị trường.

Các bị cáo tại phiên xử hồi tháng 6-2025



Đồng phạm đắc lực của Hoài là Thạch Hoàng Minh (SN 1981; quê Trà Vinh) bị tuyên phạt án chung thân về tội "Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Sáu bị cáo khác trong đường dây nhận những mức án từ 8 năm tù đến chung thân.

Trước đó, vào tháng 6-2025, vụ án từng được trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy của băng nhóm này.

Bóc tách công thức pha chế "tử thần"

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hoài từng là nữ DJ làm việc tại Campuchia từ năm 2020. Tại đây, thông qua mối quan hệ tình cảm với một đối tượng tên Zin, Hoài bắt đầu bước chân vào con đường tội lỗi với mức lương ban đầu là 50 triệu đồng/tháng. Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam và thiết lập một "công xưởng" pha trộn ma túy.

... Bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ)



Thủ đoạn của băng nhóm này là biến ma túy bột thành các gói đồ uống có nhãn mác bắt mắt như CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT. Mỗi gói sản phẩm chứa 0,8 gam bột ma túy trộn cùng đường và các loại hương liệu cà phê, nho. Để đảm bảo định lượng, bị cáo Mạc Đức Vinh (SN 1989; quê Hải Dương) đã tự chế ra các loại muỗng đong bằng cách đổ thêm keo nến vào lòng muỗng sao cho mỗi lần múc gạt ngang là vừa đủ 0.8 gam ma túy.

Sau khi đong theo công thức, hỗn hợp được đổ vào thau trộn đều rồi cho vào các vỏ bao bì rỗng. Nhóm này sử dụng máy hàn nhiệt để hàn kín miệng gói, sau đó buộc mỗi cọc 10 gói và dùng máy hút chân không đóng thành từng túi lớn (200 gói) có dán tem niêm phong. Toàn bộ quá trình này được Hoài giám sát chặt chẽ qua hệ thống 3 camera wifi lắp đặt tại kho.

Chỉ tính riêng hai đợt sản xuất đầu tiên, nhóm này đã tung ra thị trường 78.500 gói "nước vui" các loại.

Để vận chuyển ma túy, nhóm của Hoài sử dụng các phương thức ngụy trang như giấu trong vỏ máy tính CPU rỗng, trong loa thùng màu đen hoặc đóng gói trong các thùng sữa Vinamilk để giao nhận qua dịch vụ Grab.

"Bà trùm" Hoài DJ còn thuê căn hộ cao cấp để làm nơi tổ chức sử dụng ma túy tập thể cho đàn em liên tiếp trong nhiều đêm. Tại đây, Hoài còn lắp đặt hệ thống camera giám sát để theo dõi quá trình làm việc của thuộc hạ tại kho.

Ngày 31-5-2023, do nghi ngờ bị lộ và không liên lạc được với đầu dây bên Campuchia, Hoài ra lệnh "dọn kho" khẩn cấp. Khi các đối tượng đang chuyển các valy chứa hàng chục ngàn gói ma túy lên xe tại khu vực hẻm Cống Quỳnh (quận 1 cũ) để tẩu tán thì lực lượng chức năng đã ập đến bắt quả tang.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài thu lợi bất chính hơn 3,7 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng mang tên anh trai Hoài với số dư hơn 12 tỉ đồng và ngăn chặn việc chuyển nhượng một bất động sản mà Hoài dùng tiền bất chính để mua.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động