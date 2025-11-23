Vinhomes Golden City hưởng lợi lớn khi 3 đại dự án hạ tầng, logistics, kinh tế phía Nam Hải Phòng tăng tốc

Nằm ở điểm giao thoa của cả ba trục chiến lược, Vinhomes Golden City trở thành “tọa độ vàng” đón trọn dòng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và vốn đầu tư, mở ra chu kỳ tăng trưởng khác biệt của thị trường bất động sản thành phố cảng.

Phía Nam Hải Phòng trước cơ hội bứt phá lớn

Trong khi Thủy Nguyên được quy hoạch là trung tâm hành chính mới, khu vực phía Nam - với tâm điểm là Dương Kinh - đang được Hải Phòng ưu tiên định hình thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, logistics quy mô lớn. Tại đây, ba đại dự án hạ tầng, kinh tế trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ, tạo nên nền tảng phát triển cho toàn vùng.

Dự án đầu tiên là Cầu Rào 3. Công trình vượt sông Lạch Tray dài khoảng 1,8 km, thuộc tuyến kết nối từ Cầu Rào 3 đến đường ven biển, đã được phát động thi tuyển kiến trúc từ tháng 9/2025. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2025-2029, giữ vai trò cửa ngõ kết nối trung tâm thành phố với các đô thị hiện đại mới hình thành dọc tỉnh lộ 353 và 361.

Các dự án hạ tầng liên tục được đẩy nhanh tiến độ tại khu vực Nam Hải Phòng.

Đại dự án thứ hai là Khu bến cảng & Trung tâm Logistics Nam Đồ Sơn, vốn dự kiến hơn 14 tỷ USD, do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án hướng tới hình thành “cực cảng biển thứ hai” của Hải Phòng, vận hành song song với Lạch Huyện, tạo nên hệ sinh thái logistics lớn nhất Việt Nam. Khi tổ hợp đi vào hoạt động, Nam Hải Phòng sẽ trở thành một trong những điểm trung chuyển hàng hải - thương mại quan trọng của châu Á.

Trụ cột thứ ba là Khu kinh tế ven biển phía Nam với quy mô hơn 20.000 ha, kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư, tạo việc làm cho 400.000 lao động. Đây là một trong những quy hoạch chiến lược quyết định hướng mở rộng không gian đô thị của Hải Phòng trong 10-20 năm tới.

Khu kinh tế ven biển phía Nam là định hướng chiến lược trong phát triển mở rộng về phía Nam của Hải Phòng.

Sự hội tụ của ba đại dự án này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên thị trường bất động sản. Dương Kinh - vốn được xem là trung tâm của khu Nam Hải Phòng - đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi trở thành nơi đón dòng chuyên gia quốc tế, kỹ sư chất lượng cao, lực lượng lao động trẻ và nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn.

Vinhomes Golden City - Đại đô thị duy nhất ở trung tâm của 3 dự án chiến lược

Nằm đúng tâm điểm của ba đại dự án chiến lược, Vinhomes Golden City sở hữu lợi thế mà không dự án nào ở Nam Hải Phòng có được: quy mô đủ lớn, hệ sinh thái đủ mạnh và vị trí đủ đắt giá để hấp thụ trọn vẹn sự bùng nổ từ hạ tầng, logistics, kinh tế.

Sở hữu quỹ đất lên tới 240 ha, cung cấp gần 5.000 căn thấp tầng, Vinhomes Golden City được phát triển theo mô hình đại đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, đầu tư, kinh doanh và giải trí.

Điểm nhấn lớn của dự án là không gian sinh thái hiếm có với mật độ xây dựng chỉ 27%, dành tới 41 ha cho cây xanh và mặt nước. Tại đây, 5 công viên chủ đề, 25 công viên nội khu, công viên rừng nghệ thuật Center Forest 5 ha cùng tổ hợp Wellness Center 1,74 ha lớn nhất Hải Phòng… mang lại chuẩn sống khác biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa, hướng tới phong cách sống cân bằng và giàu trải nghiệm.

Vinhomes Golden City được định vị là thành phố xanh sinh thái và thương mại quốc tế.

Hệ sinh thái tiện ích all-in-one đặc trưng của Vingroup cũng hiện diện tại dự án với trường học liên cấp Vinschool, phòng khám đa khoa Vinmec cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố giúp Vinhomes Golden City có sức hút mạnh mẽ với các gia đình trẻ, nhân sự cao cấp của các doanh nghiệp FDI, Việt kiều tìm kiếm nơi an cư chuẩn quốc tế tại quê nhà…

Không chỉ là đô thị được hưởng lợi, Vinhomes Golden City còn là điểm kích hoạt giá trị của các trục phát triển xung quanh nhờ khả năng kết nối vượt trội. Qua đường cầu Rào 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cư dân có thể kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Cát Bi, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải chỉ trong 10-15 phút di chuyển; chỉ 20 phút để tới cảng Lạch Huyện; 50 phút tới Hà Nội; 1 giờ tới Nội Bài…

Từ đây, dòng lao động tay nghề cao, chuyên gia quốc tế đổ về sẽ tạo nhu cầu thuê ở; cư dân và dòng khách thương mại - du lịch tạo nên thị trường rộng mở cho kinh doanh; dòng vốn FDI và doanh nghiệp tạo nhu cầu về không gian dịch vụ, văn phòng, kho vận nhỏ...

Vinnhomes Golden City sở hữu 41 ha cây xanh và mặt nước, mật độ xây dựng chỉ 27%.

Vinhomes Golden City đang hiện hữu từng ngày khi hạ tầng đô thị cũng được tăng tốc hoàn thiện. Đến nay, 70% tuyến đường chính đã thảm thô; 40% hạ tầng kỹ thuật ngầm và chiếu sáng hoàn thiện. Các tiện ích điểm nhấn như Tropical Forest 2,56 ha đã vận hành từ 15/11, trong khi đó Central Forest 4,9 ha dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2026…

Với nền tảng hạ tầng mới, chính sách mở rộng kinh tế biển và hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn đang dồn về phía Nam, giới phân tích đánh giá Vinhomes Golden City sẽ sở hữu dư địa tăng giá mạnh mẽ, đồng thời trở thành biểu tượng của một trung tâm đô thị - thương mại mới dẫn dắt giai đoạn bứt phá tiếp theo của thị trường bất động sản Hải Phòng.

