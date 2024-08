Tử hình đối tượng sát hại cô gái bán quán cà phê cướp xe SH

Bị cáo Tâm tại toà



Theo cáo trạng, năm 2021, chị N.T.Đ thuê một phần phía trước căn nhà số 42/3 Tổ 9, Ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để mở quán nước giải khát.

Ngày 05/01/2024, chị Đ nhờ bạn là N.T.H.C trông quán để đi về quê, chị C đồng ý.

Sáng ngày 06/01/2024, do đang thiếu nợ, Nguyễn Thanh Tâm nảy sinh ý định đi cướp xe máy ở khu vực huyện Hóc Môn, đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Để thực hiện ý định trên, Tâm chuẩn bị cây rựa mang theo rồi chạy xe máy đến tiệm sửa xe (không rõ địa chỉ) tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, bán chiếc xe này được 600 ngàn đồng. Sau đó, Tâm đi bộ lòng vòng tìm người để cướp.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, khi đến quán cà phê tại địa chỉ 42/3 Tổ 9, Ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn nhìn thấy chị C đang ngồi trước cửa, bên trong quán có để một xe SH Mode nên Tâm nảy sinh ý định cướp chiếc xe trên.

Tâm đi vào trong quán giả vờ hỏi chị C về 'dịch vụ' vui vẻ, chị C đồng ý và đóng cửa, bóp ổ khóa cửa chính lại. Sau khi lừa được chị C, Tâm hiện nguyên hình là kẻ cướp và sử dụng hung khí tấn công chị.

Sát hại chị C xong, Tâm lục túi áo khoác của chị lấy 2 triệu đồng và tìm chìa khóa mở cổng, lấy xe SH Mode của nạn nhân bỏ chạy về hướng tỉnh Long An tẩu thoát.

Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày 06/01/2024, chủ nhà phát hiện sự việc nên báo Công an, đồng thời cùng người dân xung quanh đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu, nhưng chị C đã chết trước khi đến bệnh viện.

Qua truy xét, ngày 09/01/2024, Cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Thanh Tâm lẩn trốn tại khu vực Ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên đã bắt giữ.

