Từ Bình Định ra thăm vợ ở Quảng Bình, người đàn ông đòi nhảy cầu tự tử

Cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường dưới cầu Quảng Hải để giải cứu người đàn ông ở Bình Định có ý định gieo mình xuống sông Gianh

Ngày 15-2, Công an xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ 48 phút cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đứng trên cầu Quảng Hải 2 với biểu hiện bất thường, nghi có ý định tự tử, nên đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Lộc triển khai phương án cứu hộ với hai mũi công tác. Một mũi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục người đàn ông từ bỏ ý định dại dột. Mũi còn lại phối hợp với lực lượng an ninh trật tự thôn Cồn Sẻ, huy động xuồng máy tiếp cận khu vực dưới cầu, sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống xấu xảy ra.

Công an thuyết phục người đàn ông có ý định tự tử

...



Tổ công tác đã tiếp cận, khống chế và đưa người đàn ông vào vị trí an toàn. Sau đó, anh này được đưa về trụ sở công an để trấn an tinh thần trước khi bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh H.Đ.Đ. (SN 1986, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Anh Đ. lấy vợ tại thị xã Ba Đồn. Sáng 15-2, anh từ quê ra thăm vợ con. Tuy nhiên, trong ngày, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến căng thẳng tâm lý. Đến chiều cùng ngày, anh Đ. đã nảy sinh ý định tiêu cực và tìm đến cầu Quảng Hải 2 để tự tử.

Hiện gia đình tiếp tục động viên, chăm sóc tinh thần cho anh Đ.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động