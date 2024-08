Truy tìm “nữ quái” Lê Thị Dung, sau nhiều lần triệu tập vẫn “lặn mất tăm”

Đối tượng Lê Thị Dung. (Ảnh CQCA)



Theo Công an quận Tây Hồ, hiện đơn vị đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 15/6/2023 tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ xác định đối tượng có liên quan là Lê Thị Dung, SN 1996, HKTT tại thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an quận Tây Hồ đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng Lê Thị Dung chưa đến làm việc. Hiện chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định truy tìm đối tượng Lê Thị Dung (có hình ảnh kèm theo).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT – Công an quận Tây Hồ, địa chỉ: 693 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hoàng - Điều tra viên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ; SĐT: 0919243486), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook “Tuổi trẻ Công an quận Tây Hồ” để giải quyết vụ án theo quy định.



