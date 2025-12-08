Trường không có giáo viên tiếng Anh, phụ huynh hỏi "con tôi lấy kiến thức đâu để thi?"

Ngày 8-12, UBND xã A Lưới 3, TP Huế cho biết đã gửi tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế xem xét điều động hoặc bổ sung giáo viên tiếng Anh cho Trường Tiểu học Phú Vinh.

Theo UBND xã A Lưới, toàn xã hiện chỉ có 3 giáo viên tiếng Anh, đang bố trí giảng dạy tại Trường Tiểu học Hồng Thượng và Hồng Thái theo định mức quy định. Trường Tiểu học Phú Vinh chưa có giáo viên tiếng Anh, không có nguồn giáo viên dư tiết để tăng cường. Đây là địa phương miền núi của TP Huế.

Trường Tiểu học Phú Vinh tổ chức tập huấn chuyên môn cho các giáo viên trong năm học 2025-2026.



Việc bố trí giáo viên tiếng Anh phụ thuộc vào chỉ tiêu và chủ trương điều động, tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đến nay xã này vẫn chưa được sở phân bổ thêm giáo viên.

Nhiều phụ huynh ở Trường Tiểu học Phú Vinh lo lắng đến việc học tiếng Anh của con em mình bởi từ đầu năm học 2025-2026 cho đến hiện tại vẫn chưa có giáo viên dạy Anh văn trong lúc chuẩn bị thi học kỳ I.

"Không có giáo viên thì lấy kiến thức đâu ra để con chúng tôi làm bài?. Thiếu giáo viên như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của các cháu so với các bạn học ở trường khác, đó là một thiệt thòi" - một phụ huynh phản ánh.

Theo UBND xã A Lưới 3, trong thời gian chờ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế điều động, biệt phái giáo viên tiếng Anh, hiện nay nhà trường mới chủ động hợp đồng tạm thời giáo viên dạy môn Anh văn từ nay đến hết tháng 12-2025. Ngay lập tức, Trường Tiểu học Phú Vinh đã chủ động việc tổ chức dạy bù ngay khi có giáo viên được bố trí. Trong ngày 6-12 nhằm thứ 7, nhà trường đã tổ chức dạy bù môn tiếng Anh cho học sinh lớp 4 và lớp 5.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động