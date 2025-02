Trưởng Công an xã được giao thêm nhiệm vụ, quyền hạn

Tại họp báo về việc triển khai quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an sáng 28-2, thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, đã thông tin về cơ cấu, mô hình công an xã sau khi bỏ công an cấp huyện.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển



Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển cho biết khi không tổ chức công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp huyện sẽ được điều chỉnh giao công an cấp xã và công an cấp tỉnh, không làm gián đoạn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an địa phương. Trong đó, trưởng công an cấp xã được giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn.

"Bộ Công an cũng đã có phương án đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, trong đó có trưởng công an cấp xã, để tính toán, bố trí sắp xếp, đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. Ngoài ra, chỉ đạo Công an các địa phương bố trí đội ngũ trưởng công an cấp xã trên cơ sở rà soát, nhận xét đánh giá tổng thể của các cán bộ, so sánh trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cùng cấp, để lựa chọn được cán bộ có phẩm chất, năng lực uy tín, trình độ, kinh nghiệm, sở trường, thành tích… nổi trội hơn"- thiếu tướng Tuyển nói.

Theo thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, về nguyên tắc, cấp công an nào có điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ sẽ giao cho cấp đó đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Còn, công an cấp tỉnh chỉ giải quyết, hoàn thiện mọi tình hình về an ninh trật tự tại địa phương, công an cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với công tác cấp, đổi Thẻ căn cước, thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), cho biết trước đây, công tác cấp Thẻ căn cước ở địa phương được thực hiện ở 2 cấp. Cụ thể là tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện.

Theo thiếu tướng Phùng Đức Thắng, từ ngày 1-3, sau khi bỏ công an cấp huyện, Cục C06 đã tham mưu Bộ Công an chuyển chức năng cấp Thẻ căn cước về công an xã, trên nguyên tắc các địa phương chọn một địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để cấp Thẻ căn cước. Bên cạnh đó, từ ngày 1-3, Cục C06 đang hoàn thiện pháp lý, sau đó tham mưu Bộ Công an đầu tư trang thiết bị, máy móc và đào tạo cán bộ chiến sĩ tại công an các xã, đảm bảo việc cấp CCCD không ảnh hưởng đến người dân.

