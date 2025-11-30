Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Ngày 30-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị can bị cáo buộc liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

Cơ quan Công an thi hành quyết định tố tụng đối với Lương Hồng Huyên

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 24-6-2025, khi nhóm nhân viên của Chủ đầu tư tổ chức đưa 3 xe ô tô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (SN 1983, Trưởng Ban quản trị Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô) và Vi Văn Tiếp (SN 1994, Trưởng Ban quản lý Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô). Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của Chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Trong các bị can, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 người, gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

... Bị can Vi Văn Tiếp

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự.

Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động