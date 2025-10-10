B.ắ.t hàng chục đối tượng từ Hà Tĩnh sang Nghệ An "Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản"

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, chở 3, che hoặc tháo biển kiểm soát, mang theo súng bắn bi, dao rựa vỏ chai bia, hò hét, lạng lách đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự tại địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hành vi của các đối ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ.

Các đối tượng cầm đầu

Quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan Công an xác định rạng sáng 07/10/2025, sau khi chơi Tết trung thu tại khu vực thị trấn Nghèn (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, hơn 20 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh tạo thành 01 nhóm rủ nhau di chuyển trên 13 xe mô tô sang các phường trung tâm tỉnh Nghệ An (thuộc thành phố Vinh cũ) để đua xe, lạng lách đánh võng. Khi đi, nhóm đối tượng này mang theo 01 súng bắn bi, 01 dao rựa, nhiều vỏ chai bia để khi gặp các nhóm thanh thiếu niên khác trên đường sẽ đe dọa thị uy. Đến ngày 09/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã truy bắt 24 đối tượng gồm 23 nam, 01 nữ. Đáng nói, đa số các đối tượng đều dưới 18 tuổi và đang là học sinh.

... Cơ quan Công an lấy lời khai một đối tượng trong nhóm

Tang vật thu giữ

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định tạm giữ 16 đối tượng về hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản”, giao cho gia đình quản lý các trường hợp chưa đủ 16 tuổi. Đồng thời, đơn vị tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn