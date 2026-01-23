Như tin đã đưa, chiều 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sáng nay 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư; nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lãnh đạo Đảng và vạch đường lối chiến lược cho phát triển đất nước kể từ sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII vào tháng 8/2024.

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW được triển khai mạnh mẽ trong thời gian ngắn, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và kết quả mang tính đột phá. Hệ thống tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”: Thời điểm 100 năm đất nước ta dưới sự lãnh đạo Đảng và 100 năm thành lập nước không còn xa, để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chúng ta chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi; muốn vậy cần khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Và thực tế cho thấy việc sắp xếp tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đã mở ra không gian, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa để phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo.

Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt của đất nước. Đây là những định hướng lớn, đồng bộ, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng; là nền tảng đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, với nhiều chủ trương, cách làm mới, bài bản, khoa học, đồng bộ, hiệu quả. "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hiện thực sinh động, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 191-QĐ/TW, trong đó bổ sung cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm vụ phòng, chống lãng phí. Tổng Bí thư yêu cầu vừa phải chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa phải quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, phải gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bởi, đây là vấn đề rất lớn, phạm vi rất rộng, thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều lần so với tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thể hiện qua các chỉ đạo về nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật và nhấn mạnh việc chăm lo phúc lợi xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt để mọi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp hơn, hội nhập và phát triển.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV