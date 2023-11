Triệu tập nam thanh niên ‘làm xiếc’ với xe máy trên quốc lộ

Nam thanh niên đầu trần, dùng chân lái xe trên đường khiến người xem bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dùng hai chân để điều khiển xe máy trên tuyến tránh QL1 qua thị xã Hồng Lĩnh.

Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên "làm xiếc" với xe máy khiến người xem bức xúc. (Clip MXH)

...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, công an xác định người điều khiển xe bằng chân trong đoạn video nói trên là Nguyễn Công Chính (SN 2001, ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Chính đang làm việc tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Theo cơ quan công an, video nói trên do Chính nhờ bạn ghi hình sau đó đăng trên Facebook cá nhân cách đây 5 tháng. Đoạn video được đăng lên mạng khiến dư luận bức xúc cho rằng hành vi của Chính gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập người vi phạm là Nguyễn Công Chính để làm việc, tạm giữ xe máy, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại