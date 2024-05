Triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề ở Hà Nội

Trước đó, vào đầu tháng 4/2024, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn của quần chúng nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, dưới hình thức mua bán số lô, đề trên địa bàn phường Tứ Liên, do Nguyễn Huy Cường (SN 1977; trú tại Tứ Liên, Tây Hồ) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành xác minh hoạt động của các đối tượng liên quan đến đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc trên. Ngày 26/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã tiến hành triệu tập Nguyễn Huy Cường cùng các đối tượng liên quan gồm Phạm Thị Nga (SN 1979, trú tại: Quảng An, Tây Hồ), Nguyễn Vinh Quang (SN 1977, trú tại: Tứ Liên, Tây Hồ). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

