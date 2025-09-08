Trang trí phòng như quán bar để tụ tập 'b.a.y l.ắ.c' bằng m.a t.ú.y

Ngày 7/9, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 7 đối tượng, là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ được trang trí như quán bar.

Qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng là nhân viên phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn TP Vinh (cũ) có hành vi thuê phòng trọ, mua thiết bị âm thanh, máy phun khói, máy chiếu laser, trang trí phòng như quán bar để tụ tập “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

7 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ được trang trí như quán bar. (ảnh Báo Nghệ An)

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 4/9, tại nhà trọ trên đường Phan Thái Ất (thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), Công an phường Trường Vinh bắt quả tang 7 đối tượng, gồm: Lê Văn Đ. (SN 2003, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Ngọc Minh V. (SN 2008, trú tại tỉnh Đồng Nai); Trần Đức A. (SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên); Trần Thị Thu Th. (SN 1991, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Vi Thị S. (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Hoa K. (SN 1990), trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Trương Công Đ. (SN 1996, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn