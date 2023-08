Tông vào đuôi xe Porsche, nam shipper quỳ sụp xin lỗi trong bất lực

Đoạn clip ghi lại diễn biến sau vụ va chạm xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (phường 10, quận 10, TPHCM) đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nam shipper đang quỳ gối bên cạnh một chiếc ô tô hiệu Porsche, cạnh đó còn có chiếc xe máy ngã nằm trên mặt đất. Quan sát thấy chiếc ô tô bị tông vỡ một mảng đuôi, trầy xước bên ngoài.

Trong khi đó, nam shipper quỳ gối, liên tục đấm tay xuống đất tự trách bản thân. Anh khóc trong bất lực vì chủ xe đòi bắt đền với số tiền lớn. Theo bài đăng chia sẻ, do nam shipper mải check đơn trên điện thoại nên đã không may đâm vào đuôi xe Porsche. Đáng nói chiếc xe này mới mua, chưa có bảo hiểm, vì vậy số tiền sửa xe rất lớn, có thể lên đến 200 triệu đồng.

Rất đông người đứng vây quanh để theo dõi vụ việc, cuối đoạn clip còn có sự xuất hiện của một đồng chí công an.



Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều bàn luận trái chiều về sự việc. Một số ý kiến bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của anh shipper, song đây cũng là bài học lớn dành cho anh cần phải cẩn thận quan sát khi tham gia giao thông.

"Shipper đi cũng ẩu cơ, mới ra cơ sự. Đây là bài học xương máu",

"Biết là đi sai nhưng nhìn anh ấy tội nghiệp quá",

"Sao có mảnh vỏ thôi mà đắt quá",

"Vừa đi vừa nhìn điện thoại là sai rồi. Đâu phải ngẫu nhiên có luật cấm dùng điện thoại khi tham gia giao thông đâu. Sai thì phải chịu",

"Dừng lại mấy phút mà check đơn có chết ai đâu",....

