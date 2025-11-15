Vụ Mr Pips: Đã bắt giữ Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ tại Philippines

Thông tin trên được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại họp báo ra mắt phim "Tường lửa Tràng An" diễn ra ngày 14/11 ở Hà Nội. "Công an TP Hà Nội đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để sớm dẫn độ Lê Khắc Ngọ và đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành vụ án với các đối tượng chủ mưu, đang ẩn ấp tại các nước" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng cho hay, lần đầu tiên một vụ án đã bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao, thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng. "Thế giới khen ngợi Công an Việt Nam đã bắt được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Việt Nam... Chúng tôi đã trực tiếp sang Thái Lan đặt vấn đề dẫn độ, nhiều nước bạn cũng hỏi kinh nghiệm tại sao Việt Nam phá được vụ án và thu hồi được tài sản lớn đến thế. Vụ án ở các nước trên thế giới đều có thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn cầu, nhưng để điều tra, khám phá, bắt giữ bằng được thì các nước cũng gặp nhiều khó khăn" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ thêm.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố Hà Nội phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

“Những con số này cho thấy tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo qua không gian mạng vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa của toàn xã hội”, người đứng đầu Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Tác giả: Đức Tâm

Nguồn tin: hanoionline.vn