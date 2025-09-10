Kiểm toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN

Theo đó, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 Trần Phú Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự có Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Lê Thị Thu Hương - Trưởng Đoàn kiểm toán, các thành viên Đoàn kiểm toán và đại diện lãnh đạo các phòng, ban của EVN, EVNGENCO2.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Quyết định số 1423/QĐ-KTNN ngày 04/9/2025 của KTNN được Kiểm toán trưởng Trần Văn Hảo công bố, Đoàn kiểm toán sẽ kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy và quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 trong 53 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Công ty mẹ - EVN; Văn phòng EVNGENCO2; các Chi nhánh EVNGENCO2: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện An Khê - KaNak, Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì Hội nghị

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; đánh giá việc tuân thủ pháp luật về quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - EVNGENCO2 và việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; việc tuân thủ pháp luật về cổ phần hóa và xử lý tài chính khi cổ phần hóa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ EVNGENCO2. Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật trong việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy.

Phạm vi kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy: thời điểm 0h ngày 01/7/2021; kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần: từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (từ ngày 01/01/2019 đến 0h ngày 01/7/2021) và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo công bố Quyết định kiểm toán

Tại Hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm toán Lê Thị Thu Hương đã thông tin cụ thể về nhiệm vụ, cách thức tổ chức kiểm toán của các Tổ kiểm toán. Các bên cũng trao đổi, giải đáp một số vướng mắc liên quan đến hoạt động kiểm toán và những thay đổi liên quan đến quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ nhấn mạnh, đây là cuộc kiểm toán quan trọng, được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ để đánh giá lại tài sản, vốn nhà nước của các nhà máy thủy điện, từ đó có cơ sở đầu tư phát triển các dự án điện nhằm cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của EVN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị Đoàn kiểm toán tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật KTNN, các Chuẩn mực KTNN và mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán; tổ chức kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời gian quy định. Đề nghị các đơn vị được kiểm toán phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của KTNN để cuộc kiểm toán thành công.

Thống nhất cao với mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán, lãnh đạo EVN và EVNGENCO2 cho biết sẽ phối hợp, chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, cung cấp đầy đủ thông tin cho Đoàn kiểm toán; đồng thời tạo điều thuận lợi cho Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn