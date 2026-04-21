Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô

Các đặc sản Hà Tĩnh được giới thiệu trong chương trình



Sự kiện diễn ra ngay trước kỳ nghỉ lễ dài 30/4–1/5, thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân có xu hướng gia tăng. Sự kiện không chỉ góp phần kết nối cung – cầu, mà còn tạo điều kiện để sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong thời điểm thị trường sôi động.

Đây cũng là lần đầu Sức sống hàng Việt tổ chức theo chuyên đề gắn với một địa phương cụ thể, qua đó làm nổi bật các sản phẩm đặc trưng và giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn giá trị hàng Việt của từng tỉnh.

Các đặc sản làm nên thương hiệu Hà Tĩnh như: Cu đơ Lệ Phương; Nước mắm Luận Nghiệp; Nhung hươu Hiền Ngọc; Trầm hương Tâm Thiên Hương; Bánh đa vừng Nguyên Lâm; Bánh ram Anh Thu; Mật ong Cường Nga… được lựa chọn để giới thiệu tới người tiêu dùng.

Các sản phẩm được chuẩn hóa đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại.

Trong thời gian diễn ra, người tiêu dùng có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất cũng như các giá trị văn hóa và nghề truyền thống gắn với từng đặc sản Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ diễn ra tại không gian trực tiếp mà còn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng số. Tâm điểm là phiên phát trực tiếp (livestream) từ 19h-22h, ngày 24/4 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”. Phiên livestream có sự góp mặt của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh và NSND Lan Hương trong vai trò KOL.

Hoạt động này góp phần gia tăng khả năng tiếp cận và lan tỏa sản phẩm của Hà Tĩnh tới người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến.

Tác giả: V.H

Nguồn tin: anninhthudo.vn