Tin mới nhất về tuyến đường sắt 350km/h từ Hà Nội - Quảng Ninh chỉ mất 30 phút do Tập đoàn Vingroup đề xuất

Tập đoàn Vingroup mới đây đã có đề xuất về tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Theo đó, đơn vị đề xuất điểm đầu tuyến đường sắt xuất phát từ Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, TP Hà Nội và điểm cuối là khu công viên rừng, phường Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh với tổng chiều dài 120,9 km.

Tuyến đường sắt được đề xuất có tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h, chỉ khai thác tàu khách, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và điện khí hóa toàn tuyến.

Doanh nghiệp này cũng đưa ra 2 phương án về hướng tuyến đi qua địa phận Hà Nội. Trong đó, phương án thứ nhất không đi vào ga Yên Viên mà đi dọc theo đường nối cầu Tứ Liên và đường nối sân bay Gia Bình, còn phương án thứ hai rẽ phải theo tuyến đường sắt hiện hữu, qua ga Yên Viên, rồi nối với đường tới sân bay Gia Bình.

Tuyến đường sắt dự kiến có 4 ga chính gồm Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử và Hạ Long. Nếu lựa chọn phương án đi qua Yên Viên, số lượng ga sẽ tăng thêm một, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và phát triển các khu vực lân cận.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án vào khoảng 308 ha, với tổng mức đầu tư ước tính lên tới 5,4 tỷ USD, tương đương hơn 133.000 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước năm 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia.

Bên cạnh đó, tập đoàn đề xuất bổ sung tuyến đường sắt này vào quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cuộc họp về đề xuất đầu tư xây dựng dự án tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh hồi tháng 4 - Ảnh: VGP

Hồi đầu tháng 7, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam rà soát hồ sơ đề xuất quy hoạch tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, lưu ý cập nhật, làm rõ các yếu tố mới như hình thành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính các địa phương…

Theo chỉ đạo, Cục Đường sắt cần tích hợp tuyến đường sắt vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt 1, quy hoạch tuyến, ga đường sắt để nghiên cứu trong tổng thể mạng quy hoạch đường sắt làm cơ sở đánh giá lựa chọn phương án quy hoạch.

Trong đó, cần xem xét đến việc kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, giao thông khác; các khu đô thị, di tích văn hóa, du lịch… dọc tuyến để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả...

Ngắm đoàn tàu 350km/h từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ mất 30 phút do AI sáng tạo ra.

Hiện nay, tuyến đường sắt Yên Viên – Lim – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân trên hành lang kết nối Hà Nội – Quảng Ninh đã được quy hoạch với vận tốc thiết kế 120 km/h cho cả hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, sau khi khởi công năm 2008, dự án bị đình hoãn từ 2011 do thiếu vốn, nhiều hạng mục dang dở bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn