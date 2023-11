Tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại di thư "con là đứa bất hiếu"

Chiều 25-11, ông Lê Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - cho biết lúc 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy xuống sông Nhật Lệ tự tử.

Nạn nhân là anh Nguyễn Nhật H. - 26 tuổi, ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.

Sau 15 giờ xuyên đêm tìm kiếm, thi thể nạn nhận được tìm thấy cách vị trí nhảy cầu khoảng 100m

... Bức di thư của H. được tìm thấy tại hiện trường

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối qua (24-11), khi người dân đi qua cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh thì phát hiện một nam thanh niên nhảy xuống sông Nhật Lệ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu, Công an xã Võ Ninh tổ chức lực lượng xác minh sự việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc ví bên trong có CCCD mang tên Nguyễn Nhật H. và 1 thẻ ATM. Bên cạnh đó còn bức di thư ghi: "Con xin lỗi mọi người, con là một đứa con bất hiếu… Mong gia đình tha thứ cho con".

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động