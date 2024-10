Tìm thấy nữ du khách mất tích và vẫn còn sống trên vùng biển Phú Quý

Nữ du khách vừa được tìm thấy vào khoảng 8h ngày 27/10 là N.N.K.T (19 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã được cứu nhờ mặc áo phao.

Hiện, nữ du khách đã được lực lượng chức năng đưa vào Trung tâm Quân dân y huyện đảo Phú Quý để chăm sóc sức khỏe.

Lực lượng chức năng đưa du khách lên bờ.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 26/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Khánh Linh (31 tuổi, thú thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quy) là chủ Villa Windy về việc 2 du khách bị mất tích trên biển.

Theo thông tin từ chủ Villa Windy, ngày 22/10 nhóm khách 6 người ra đảo Phú Quý tham quan du lịch và đăng ký lưu trú tại Home stay Màu của Nắng Phú Quý.

Du khách được đưa lên xe chở vào Trung tâm Quân dân y huyện đảo Phú Quý để chăm sóc sức khỏe.

Đến 12h ngày 26/10 nhóm khách trên đã trả phòng và đến đăng ký lưu trú tại Villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý).

Khoảng 16h45 cùng ngày nhóm khách 6 người trên tự lấy 2 cái SUP, 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m (khu vực biển không được phép hoạt động SUP).

Đến 18h10 cùng ngày, các du khách trên khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa nhờ hỗ trợ.

Sau đó, 3 du khách đã được cứu vớt đưa vào vờ, còn lại 3 du khách tiếp tục trôi trên biển.

Đến 19h cùng ngày, du khách N. X.H đã bơi được vào bở trước khu vực nghĩa địa xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1Km.

Hiện lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương vẫn đang tìm kiếm 1 du khách còn mất tích.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV