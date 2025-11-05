Tìm kiếm một tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển

Một góc vùng biển Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 4-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận được tin báo của cơ sở quản lý tàu cá ở tỉnh Thanh Hóa, đề nghị hỗ trợ cứu hộ tàu cá số đăng ký TH 90701 TS, công suất 500CV, do ông Lê P.T. (sinh năm 1989, quê quán xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, hành nghề đánh bắt xa bờ, trên tàu có 10 người.

Trước đó, ngày 29-10, tàu cá này xuất bến từ cảng cá ở xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đi đánh bắt thủy sản. Trên đường di chuyển vào cảng cá Lạch Quèn (tỉnh Nghệ An), khi tới tọa độ 18,26 độ vĩ Bắc - 106,59 độ kinh Đông, thì gặp ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc và sóng lớn làm tàu cá bị gãy trục chân vịt, thả trôi trên biển.

Qua kiểm tra trên hệ thống định vị GPS, thời điểm tàu cá TH 90701 TS bị sự cố đang ở cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 38,6 hải lý về phía Đông Đông Nam.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ động thông báo cho chính quyền phường Vũng Áng và các lực lượng chức năng tại Cảng Vũng Áng - Sơn Dương như: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, bộ phận tàu lai dắt của cảng, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt... để chủ động ứng cứu kịp thời.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực vùng biển tỉnh Hà Tĩnh vẫn có gió cấp 6, giật cấp 7. Hiện nay, các phương tiện tàu lai dắt và tàu của các đơn vị tại cảng Vũng Áng - Sơn Dương chưa thể đến hỗ trợ cứu hộ tàu cá TH 90701 TS.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng và thuyền trưởng tàu TH 90701 TS cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình tàu cá và sức khỏe thuyền viên.

Sáng 5-11, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, thông tin, từ ngày 4-11, đơn vị này cũng đã thông báo cho tất cả tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển Vũng Áng - Sơn Dương, Hà Tĩnh và những tàu di chuyển qua khu vực tăng cường cảnh giới, lưu ý hỗ trợ cứu hộ tàu cá TH 90701 TS bị nạn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về tàu cá này.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn