Hà Tĩnh thông qua danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thông qua danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031



Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Thu Hà báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH Khóa XVI.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH Khoá XVI, gồm 15 người (trong đó 15 người do các cơ quan, đơn vị ở địa phương giới thiệu; không có người tự ứng cử).

Đến ngày 10/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được đơn của 3 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH Khoá XVI, đơn có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác.

Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, không có vụ việc nào cần phải xác minh.

Đến hết ngày 8/2/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không nhận được đơn thư tố cáo hoặc phản ánh liên quan đến những người ứng cử ĐBQH Khoá XVI.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình hội nghị hiệp thương để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XVI (công tác và cư trú tại địa phương) gồm 12 người. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XVI.

Trước đó, các địa phương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND



Về cơ cấu thành phần: lãnh đạo chủ chốt giới thiệu 1 người; đại biểu chuyên trách giới thiệu 2 người; đại biểu MTTQ giới thiệu 2 người; đại biểu thuộc lĩnh vực tòa án giới thiệu 2 người; đại biểu lĩnh vực nội chính giới thiệu 2 người; đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ giới thiệu 3 người.

Về cơ cấu kết hợp: nữ 4 người (chiếm tỷ lệ 33,3%); trẻ tuổi 2 người (chiếm tỷ lệ 16,7%); ngoài Đảng 2 người (chiếm tỷ lệ 16,7%).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thạc sỹ 10 người (chiếm tỷ lệ 83,3%); đại học 2 người (chiếm tỷ lệ 16,7%).

Cũng tại hội nghị hiệp thương lần ba, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 94 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn