Video: Kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa dịp tết ở Hà Tĩnh
Tác giả: Dương Quang
Nguồn tin: Báo SGGP
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng trong dịp tết. Qua đó, góp phần đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa thiết yếu dịp tết ở Hà Tĩnh
