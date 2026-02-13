Bắt thanh niên quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em để quay phim và bán

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang - chỗ ở hiện nay: khu phố 8, phường Tân Uyên, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Phong đã dụ dỗ trẻ dưới 16 tuổi để hiếp dâm đồng tính nam rồi quay clip bán lấy tiền.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận nguồn tin báo liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên mạng. Thanh niên này bị tình nghi đã sử dụng tài khoản mang tên 'Panda Nguyễn' để tiếp cận và xâm hại đồng giới với một bé trai 10 tuổi.

Với sự hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời và hiệu quả của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định chính xác nghi phạm trong vụ này là Nguyễn Văn Phong. Trước những tài liệu chứng cứ và công tác vận động thuyết phục, Phong đã ra đầu thú.

...

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận vào khoảng tháng 9-2024, Phong quen biết trên mạng xã hội với một người nước ngoài có nhu cầu mua những đoạn phim ghi lại cảnh khiêu dâm đồng tính nam với giá 200.000 đồng cho mỗi đoạn phim. Phong muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đồng ý làm theo.

Để có những đoạn phim như đã thỏa thuận, từ tháng 11-2024 đến tháng 6-2025, Phong đã dụ dỗ cháu bé N.T.Đ. để quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần, có quay phim lại bằng điện thoại tại nhà của Phong và nhà của bé Đ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Tác giả: BỬU ĐẤU - HOÀNG ĐÔ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ