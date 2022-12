Thuê xe ô tô rồi làm giả đăng ký để mang đi cầm cố

Ngày 10/12, nguồn tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lâm (40 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 26/11, Nguyễn Thị Lâm đến cửa hàng cho thuê xe tại TP. Vinh để thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz mang BKS 37K- 083.84.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê xe, Lâm lên mạng internet đặt làm một giấy đăng ký giả mang tên Nguyễn Thị Lâm đối với chiếc xe ô tô mang BKS trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Lâm tại cơ quan công an.

Ngày 1/12, Lâm mang giấy đăng ký giả và xe ô tô biển kiểm soát 37K-083.84 vào thị trấn Hương Khê để cầm cố với số tiền 400 triệu đồng.

...

Khi đang thực hiện giao dịch thì Lâm bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lâm tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Được biết, trước đó Nguyễn Thị Lâm đã bị TAND TP. Vinh xử phạt 36 tháng tù về tội mua bán hoá đơn, chứng từ giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết