Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc giả

Các bị can trong đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả (giữa ảnh) vừa bị khởi tố - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online ngày 8-2 đã đưa tin ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về các tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua đấu tranh, công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các bị can. Để qua mắt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, các bị can thiết lập quy trình khép kín.

Lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân.

Đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại, thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang, cân bằng nội tiết tố nữ; các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao, bổ sung DHA có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Úc…

Nhóm nghi phạm này đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư dây chuyền, máy móc để sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh như: Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600, Profeessor's Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ), Cường lực toan thống linh, Tọa cốt thiên ma, Seng Yong Wan…

Kho chứa hàng là thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp



Nhóm nghi phạm này thuê địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư. Công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen, dùng máy trộn nguyên liệu, chia viên sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm.

Sử dụng các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Tuy nhiên đây đều là các trang bán hàng giả mạo thương hiệu.

Đặc biệt, nhóm nghi phạm còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm lớn.

Máy móc, thiết bị dùng để sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

...



Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp.

Người bán không để thông tin hoặc mở một phần thông tin về kho hàng, gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Nguy cơ "tiền mất tật mang" từ thực phẩm chức năng và thuốc giả Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm bị làm giả trong chuyên án này đều là các loại thuốc, thực phẩm chức năng thiết yếu như: Viên nám Glutathion 600, Collagen Biotin, DHA Plus, GH Creation (tăng chiều cao) và các loại thuốc xương khớp (Khớp xanh, Khớp đỏ, Tọa cốt thiên ma...). Đây là sản phẩm phục vụ người yếu thế như người già, phụ nữ, trẻ em. Được biết, một số loại thực phẩm giảm cân trong đường dây này có chứa sibutramine - một chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp… Trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm chức năng đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm bán thành phẩm. Kết quả điều tra ban đầu của Công an Thanh Hóa cho thấy từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ