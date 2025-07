17 người ăn tiết canh, lòng lợn, 2 người đã tử vong

Cục Phòng bệnh khuyến cáo tuyệt đối không ăn tiết canh lợn để phòng nguy cơ lây nhiễm liên cầu lợn sang người - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên thông tin cơ quan này đã thành lập 2 tổ công tác để xác minh thông tin một số người ăn tiết canh, lòng lợn tại 3 quán ăn ở thôn Đồng Kỷ (xã Quỳnh An, Hưng Yên) nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu khiến 6 người nhập viện, trong đó 2 người đã tử vong.

Trước đó đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trạm Y tế xã Đông Hải, chính quyền xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên, đã đến thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An, để điều tra, xác minh thông tin.

Đồng thời truy xuất nguồn gốc cơ sở chăn nuôi, giết mổ nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu tại đây, tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi cần thiết...

Thông tin ban đầu, vào ngày 5 đến 6-7, có 17 người của thôn An Vị và thôn Đồng Kỷ đã ăn tiết canh ở ba quán ăn gần nhau tại thôn Đồng Kỷ.

Sau đó 6 trong số 17 người phải đưa đi khám và điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh Hưng Yên và Hà Nội.

Đến ngày 8-7, trong 6 trường hợp nhập viện điều trị có 2 người tử vong là ông T.V.D. (sinh năm 1974, trú thôn Đồng Kỷ) và ông N.D.T. (sinh năm 1970, trú thôn An Vị).

Trạm Y tế Đông Hải đã báo cáo lãnh đạo địa phương, đồng thời cùng cán bộ trạm y tế và công an xã giám sát, điều tra thông tin ca bệnh, người ăn sáng tại các quán ăn, yếu tố dịch tễ liên quan bữa ăn sáng có dùng tiết canh và lòng lợn tại thôn Đồng Kỷ.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận 3 ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh sau ăn tiết canh lợn tại xã Quỳnh An.

Ba bệnh nhân được theo dõi và tích cực điều trị tại Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai. Chiều 14-7, 1 trong 3 người bệnh này đã được ra viện và tiếp tục theo dõi điều trị.

Ca mắc liên cầu ở một số địa phương cũng diễn biến phức tạp. Mới đây Sở Y tế TP Huế cũng cho hay từ đầu năm 2025 đến nay cũng đã ghi nhận 31 trường hợp mắc liên cầu khuẩn, trong đó có 1 ca tử vong vào ngày 2-7.

Riêng đầu tháng 6 đến nay ở Huế ghi nhận 25 ca liên cầu lợn, tăng 4,2 lần so với 5 tháng trước đó. Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng ghi nhận rải rác ca mắc, nhập viện do nhiễm liên cầu lợn do ăn lòng lợn, tiết canh, thịt không chế biến chín...

Theo các bác sĩ, liên cầu khuẩn (Streptococcus suis) là loại vi khuẩn có thể truyền sang người qua tiếp xúc trực tiếp với lợn nhiễm bệnh, hoặc ăn thực phẩm chế biến từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh.

Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đây là căn bệnh có thể phòng tránh được bằng cách ăn chín, uống sôi và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm.

