Thông tin hàng triệu phụ huynh quan tâm: Trường nào sử dụng thịt trong đường dây 300 tấn lợn bệnh?

Hàng trăm bếp ăn trường học có liên quan đến đường dây 300 tấn lợn bệnh

Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh nhiễm dịch tả châu Phi ở các địa phương về TP Hà Nội tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Theo điều tra, chỉ từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh.

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Lợn dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ



Báo Pháp luật Plus đưa tin, hiện, Công an TP Hà Nội đang rà soát từ hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn thành phố có liên quan đến đường dây đưa thịt lợn bệnh vào vào bếp ăn.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với tờ Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn phường có một số trường sử dụng sản phẩm thịt lợn của Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, trong đó có Trường Tiểu học Chu Văn An (trước đây là Trường Tiểu học Thanh Liệt).

"Sau khi rà soát, chúng tôi ghi nhận phía Công ty suất ăn có kí hợp đồng mua bán với Công ty Cường Phát. Trong hai ngày 7/3 và 14/3, nhà trường có sử dụng thịt của Công ty này nhưng số lượng không nhiều. Những ngày này đều được chúng tôi ghi nhận bằng hình ảnh và lưu mẫu đầy đủ theo quy trình" - bà Trần Thị Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

"Chúng tôi là nạn nhân của vụ việc này, rất mong cơ quan chức năng làm việc sáng tỏ", bà Loan chia sẻ thêm với báo trên.

Viết giả ra khoảng trên 100 tờ giấy chứng nhận kiểm dịch

...

Tại cơ quan điều tra, chủ lò mổ khai nhận đã bán số lợn dịch này cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Đây là công ty chuyên cung cấp thực phẩm cho các trường học tại TP Hà Nội.

Một phụ nữ giết mổ heo bệnh thừa nhận, bán heo bệnh, chết có lời hơn hàng sạch. Nếu giết, mổ heo sạch giá cả thị trường chênh nhau nhiều, dẫn đến bị lỗ.

"Tôi mặc cả với lái rõ ràng, đưa được lợn đến cửa lò mới nhận bán, còn lại lái phải có trách nhiệm lo vận chuyển trên đường và qua các chốt kiểm dịch. Khi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào lăn dấu kiểm dịch lên con heo", báo VTC News thuật lời người phụ nữ.

Người thu gom, vận chuyển lợn bệnh cho biết có thể dễ dàng đưa lợn dịch bệnh qua các địa phương mà không bị kiểm tra, phát hiện vì xin được các giấy chứng nhận kiểm dịch.

Hình ảnh bên trong lò mổ



Tại cơ quan công an, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội khai nhận, các cơ sở giết mổ heo đều chủ động cảm ơn. "Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương trung bình 6 triệu đồng, không đủ sống", người này trình bày.

"Xe có nhiều lợn bệnh, lợn ốm sẽ thu với giá cao. Lợi dụng sự lỏng lẻo của cơ quan quản lý nhà nước, thiếu trách nhiệm của cán bộ kiểm dịch, các cán bộ tỉnh ngoài như Phú Thọ đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch giả để đưa cho các đối tượng làm giả, viết giả ra khoảng trên 100 tờ", VTV thuật lời Trung tá Lương Đức Hà (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội) thông tin về vụ việc.

Các bị can tại cơ quan công an





Ngày 25/3, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, chủ lò mổ tại xã Nam Phù, Hà Nội về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cùng tội danh là bị can Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Trong vụ án này, 3 cán bộ Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Ngọc Anh, 52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ cùng 2 cấp dưới là Nguyễn Phong Nam, 43 tuổi và Nguyễn Thị Phương Lan, 42 tuổi.

Đối tượng Vũ Kim Tuấn, 53 tuổi, cán bộ Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Tác giả: Duy Anh (tổng hợp)

Nguồn tin: phunumoi.net.vn